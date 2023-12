El deslumbrante look de Antonela Roccuzzo en el casamiento de su hermana Carla

A través de un video publicado en la red social 'X' se viralizó los looks de Thiago, Ciro y Mateo así como también el exclusivo diseño que eligió Antonela para el gran día de su hermana.

amessi.mp4

A través de su cuenta de 'X', una vecina de Fisherton contó cómo se enteró del casamiento de la menor de las Roccuzzo: “Empezamos a caminar y pasamos por una de las iglesias más lindas de acá de Rosario, la diferencia a todos los otros días es que estaba vallada y había mucha gente arreglada, entonces pensamos, casorio”, escribió.

“Pero era raro que estuviera vallado (nunca hacen eso para ningún casamiento normal) entonces nos ponemos a investigar y ninguno de los invitados no querían decir quién se casaba, tampoco los de seguridad. Entonces nos encontramos a una vecina chusma que nos dice se casa la cuñada de Messi y viene él”, detalló.

“Cuestión que nos ponemos a investigar por donde podría entrar (ya que la iglesia no era muy grande) y terminamos quedándonos en una valla a esperar como por dos horas. Y bueno, llegó un auto, los guardias se empezaron a acomodar y dijimos listo llegaron, vamos a conocer a Messi. Finalmente, vimos a toda la familia, pero resulta y acontece que Messi no fue a la iglesia”, contó.

El increíble look de Antonela

En un video que circuló en X (ex Twitter), se pudo ver a Mateo, Thiago y Ciro entrar a una iglesia del barrio de Fisherton vestidos con un conjunto igual: zapatillas blancas, pantalón chupín marrón y camisa blanca de manga larga. Antonela lució un diseño exclusivo y a la medida de la diseñadora Joti Harriague.

El vestido, de color verde botella o benetton, tenía un escote en V y recortes en la cintura. Roccuzzo lo combinó con unos tacones negros altos y un clutch a juego. Su larga cabellera suelta, con unos bucles que enmarcaban su rostro, completaba el look.

Por su parte, Lionel Messi se mostró en la fiesta de casamiento, que se realizó en Funes, con un traje y corbata de color azul, pero calzó zapatillas para poder estar cómodo en una reunión que propicio el baile hasta altas horas ya que la música y el ritmo lo pusieron Los Totora, la banda platense de cumbia-pop creada en 2002 que divirtió a todos los invitados en una noche inolvidable. "Con nosotros Papá Noel se puso la 10 y nos dio este hermoso regalo. Leo y Anto gracias por su humildad y sencillez”, escribió la banda musical.

leofiesta.jpg

Carla, la hermana menor

Carla es es la más chica entre las tres hijas de José Roccuzzo y Patricia Blanco. Carla fue la madrina de su hermana Antonela en la boda que recorrió el mundo con Lionel Messi. El evento tuvo lugar el 30 de junio de 2017 y lo festejaron en compañía de sus seres queridos dentro de una fiesta llevada a cabo en Rosario. Más allá de los flashes despertados en torno a la figura del 10, Carla eligió mantener un perfil bajo en sus redes sociales.

hermanas.jpg

Su rostro, las facciones y los gestos le dan algunas similitudes con la personalidad de Antonela. Su madre, Patricia, fue consultada por la relación entre ellas en una entrevista brindada a ¡Hola! Argentina: “Las tres son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece. Desde chicas se juntaban en casa las amigas de las tres a jugar y estaban todas juntas”.

carla2.jpg Carla y Antonela, las hermanas Roccuzzo.