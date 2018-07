El día que el Pity pidió ayuda pero nadie le dio bola

Mientras todos hablan del presunto crimen que cometió, otros resaltan que 'se veía venir' una tragedia de esta magnitud. El Pity Álvarez es famoso por sus escándalos y acciones sin sentido, resultado de una grave adicción a las drogas.





La nota pertenece al programa 'Blog' que se emitía por Canal 9 en el 2006. Allí, en una entrevista extensa realizada en la casa del artista, se pudo ver la manera en que las adicciones estaban poniendo en riesgo su vida.





"Yo vivo de día y de noche, no paro. Después me acuesto un par de días y duermo de corrido. Capaz estoy despierto 8 días. ¿Cómo hago? y obvio... tóxicamente", reconocía con pesar. Esta nota fue replicada en una gran cantidad de medios, casi como una 'anécdota' en la vida del Pity.





"La pasta base es el único problema que tengo en la vida. No tengo otro. Cuando hablo estas cosas, lo hago desde lo más bajo, de verdad. Son vacaciones terrenales le digo yo, porque no estás. Desaparecés. Es una droga tan rica y adictiva que la odio. A los pibes que le digo que no la toquen, caen. No sé si callarme para no avivar giles. Es una cagada, no conozco a nadie que la haya pasado", admitía.





Lejos de vanagloriarse o ampararse en la 'cultura del rock', el Pity pedía ayuda a su manera: "Sufro, desaparezco como por 10 días. Siento un poco de vergüenza de haber caído en una boludez tan grande. No me la doy de nada. Capaz si no consumo soy muy feliz, por eso tomo esas cosas, para equilibrar".