El duro comunicado de Calu Rivero, ¿contra Juan Darthés?: "Después de cinco años, tomé coraje y..."

"Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo", escribió Calu Rivero esta tarde en Twitter, en la que publicó una extensa carta pública en la que cuenta que no hubo acuerdo en la mediación con Juan Darthés y revela lo que sufrió hace cinco años cuando abandonó Dulce Amor, la novela que se emitió por Telefe.





Sin nombrar a Darthés en ningún momento, hace alusión a su persona mediante descripciones: "A veces no necesitas una mano tapándote la boca o una pistola en la cabeza amenazándote para sentir que se acaba tu mundo. Más aún, cuando dicha persona pide en los medios que me retracte y que le pida disculpas públicas porque sino, me demandará por daños y perjuicios".





"Decidí cambiar mi pasaje y quedarme para encontrármelo cara a cara. Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y me dijera: 'Perdón Calu, me equivoqué, no sé qué me pasó' o lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa. De su parte nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NOEsNO", continuó Rivero.





La actriz finalizó con una frase fuerte: "La verdad es poderosa porque sana. La verdad aparece solo si nos atrevemos a decirla. Ya lo hice. Ya no me callo más".





A continuación, el texto completo: