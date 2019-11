El duro descargo de Araceli tras el comunicado de Suar

La guerra dialéctica y judicial entre Araceli González y Adrián suar suma nuevos capítulos. La actriz ahora explicó con detalles qué cuestiones impiden llegar a un acuerdo económico con Adrián Suar, tras su demanda de divorcio, y aseguró que "no le sorprendió" el comunicado del productor.

"No me es fuerte el comunicado, es lo que escuché durante veinte años. No me sorprendió para nada. Lo lamento de verdad muchísimo, pero es más de lo mismo. Me sorprendería que él tenga un acto más amoroso hacia mí", comentó en una entrevista con "Intrusos", sobre las declaraciones de su exmarido.

"Un acto amoroso es el de una mano de confianza hacia una mujer que crió a su hijo, que me dediqué a él, que lo dejé trabajar con tranquilidad, que haga lo que quiera, que nunca dije nada. Me callé muchísimas cosas", agregó.

Sobre su demanda de bienes, la actriz explicó que del acuerdo firmado, resta obtener el cinco por ciento de una posible venta de las acciones de Polka. Lo que firmaron, contó, es que esa suma le corresponderá cuando Suar lo decida, y por el tiempo que pasó, ella pide que se realice para cerrar ese hilo que los sigue conectando.

"Es tan simple como un cinco por ciento a un valor que no tengo la menor idea de cuánto está un punto de Polka. Entre cuatro paredes, con dos personas coherentes y buenos abogados y contadores se cierra y no se está ventilando", comentó, para luego decir que en ese momento ella firmó para priorizar su salud. "Hay un tema psicológico que va en contra de las decisiones que tomamos cuando nos divorciamos", reflexionó.

Araceli contó que Suar puede darle ese cinco por ciento como él decida, y que el Juzgado le está dando un plazo de tiempo para que lo pague. La demanda está en Cámara de apelaciones porque él, en la última audiencia "dijo que no estaba de acuerdo en nada".

"Nunca llegaba a ningún acuerdo hasta que me dijo un día: 'el día que un juez me diga lo que te tengo que pagar yo te lo pago'". ¿En qué miente él? Que no existe deuda. Y sí existe una deuda. Hay parte que ya pagó. Entonces fui a la Justicia y estamos esperando hace dos años", completó.

Como en el acuerdo no se detalló cuál es el valor de cada acción de Polka, Araceli corre el riesgo de obtener una suma muy baja si Suar, por ejemplo, decide ir a una subasta.

"Que haga lo que quiera. Nunca me dieron detalles de valuación de acciones", afirmó ella sobre esta posiblidad.