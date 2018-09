El duro momento de Sergio Lapegüe

En plena emisi√≥n de su programa de radio"Atardecer de un d√≠a agitado", Sergio Lapeg√ľe abri√≥ su coraz√≥n y comparti√≥ con sus oyentes una problem√°tica que lo ha estado acompa√Īando durante varios a√Īos: la p√©rdida paulatina de su visi√≥n.





Por esta razón, reveló que fue al ofaltmólogo y decidió someterse a un tratamiento con el fin de recuperar la vista.





"Hace muchos a√Īos que nos conocemos y siempre estuve contando algunas cosas personales. Hace 20 o 30 a√Īos que uso anteojos. Tengo bastante problemas con el tema de la vista, y √ļltimamente estaba perdiendo la visi√≥n, muy r√°pidamente...por cansancio, estr√©s, lo que sea", comenz√≥ explicando con gran sinceridad.





Luego dijo, a raíz de esta situación: "Hasta que decidí ir por mis propios medios al oculista. Fui desesperado, dije 'estoy viendo muy mal'. Y tengo mucho miedo que me toquen los ojos, tengo temor, no me gusta. Por eso decidí salir de la zona de confort, y dar un cambió en mi vida. Le dije al doctor 'hacé todo lo que tengas que hacer, pero solucioname este problema".





Y luego continu√≥: "Por eso, me agarr√© fuerte a la silla. Empez√≥ a hacer los cambios y ahora hizo una prueba. En este momento no tengo anteojos, estoy con lentes de contacto, cosa que jam√°s me he podido poner porque me da miedo. √Čl lo hizo con su equipo medico. Me dijo 'vamos a probar as√≠. Si ves 2, 3 o 4 d√≠as, esto es lo que tengo que hacer...y en septiembre te estoy operando".





Por √ļltimo, el querido conductor apel√≥ emocionado a todos los oyentes: "La √ļnica manera de crecer es desafiarse a uno mismo. He decidido crecer, he decidido no usar m√°s anteojos".