El duro momento de Tito Speranza

"Marcela no quedó embarazada y no va a llegar ningún hijo. Pasaron los años, se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Estaba todo bien, pero no quedó embarazada", se lamentó el exseguridad de Ricardo Fort.





Sobre la posibilidad de adoptar, el personal trainer explicó que "no es tan fácil. En su momento, nos lo planteamos, porque queríamos ir por vía natural", contó.





Tito también se refirió al alquiler de vientre. "Alquilar un vientre es inalcanzable económicamente", reveló angustiado y aclaró que si tuviera el dinero y las condiciones, no lo pensaría dos veces.