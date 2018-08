El duro testimonio sobre el acoso y maltrato que sufrió por parte de una actriz

Mariano Martínez sorprendió con un relato que dejó a todos boquiabiertos y pensativos. Sin dar nombres ni señales, el actor, contó que durante las grabaciones de una novela, fue maltratado físicamente por una colega que se pasaba de revoluciones con los besos. En el piso de Intrusos sorprendió con un relato que dejó a todos boquiabiertos y pensativos. Sin dar nombres ni señales, el actor, contó que durante las grabaciones de una novela, fue maltratado físicamente por una colega que se pasaba de revoluciones con los besos.

"Si no me lo preguntabas, no te lo decía. Pasó hace tiempo y tampoco voy a hacer una denuncia pública", le dijo a Moria Casán.

"Sentí una invasión, lo planteé, no le cayó bien, y siguió. Un día tenía que hacer una escena en la que me debían pegar, me pegó mucho de más y me dejó casi sordo, con el 30 o 40 por ciento menos de audición durante un tiempo largo", relató luego. Y agregó: "La verdad, la pasé mal y me quedé con bronca. No fue un cachetazo, me pegó como ocho cachetadas y en el libreto había uno o dos".

Más tarde, ahondó en detalles sobre la situación vivida: "El oído me quedó zumbando y yo, mareado. No me caí al piso de pedo. Después me pidió perdón: «¡Ay, perdón!». ¿Perdón?", se descargó. "No la denuncié pero dije: «Bueno, listo. No vamos a ser amigos». Seguí adelante porque era mi trabajo, pero me dio mucha bronca y dolor. Tuve que parar la grabación e ir al médico a que me vean el oído porque tenía un zumbido". ¿De qué actriz estaría hablando Mariano Martínez?

