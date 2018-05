El emotivo mensaje de Karina La Princesita: "La música me salvó muchas veces"

Karina La Princesita sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una imagen acompañada de un emotivo texto. sorprendió a sus seguidores deal publicar una imagen acompañada de un emotivo texto.





"Ya van a hacerse 14 años de que me dedico a la música profesionalmente. Cada año me sorprendo más de recibir tanto cariño, en tantos lados y de tanta gente. Grandes, adolescentes y hasta niñitos cantando mis canciones", comienza el escrito de la artista y ex del Kun Agüero.





Y sigue: "No hay día que haga una presentación y no me diga 'qué loco a donde llegué, y todo lo que falta por recorrer'. Así es, mientras se pasa la vida, por momentos fácil y con alegrías y por otros difícil y con tristezas, cantar me sostuvo, me hizo olvidar de todo, al menos lo que duró estar arriba del escenario".

"Me salvó muchas veces y lo sigue haciendo. Soy privilegiada de vivir de lo que amo y más todavía por sentirme acompañada por todos ustedes, en cada paso y cada nuevo desafío".

"Miro a mi mamá y entiendo que importante fueron sus NO como respuesta en ocasiones, y sus retos y enseñanzas. Miro a mi hija y tengo las ganas de inculcarle los mismo VALORES, porque eso es lo que te hace sembrar y cosechar cosas buenas", cerró.