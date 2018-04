El ex de More Rial a Natacha Jaitt: "Jorge no me pagó nada pero sí fue el causante de mi separación"

Tras el escándalo con Natacha en Comodoro Py, Jorge Rial publicó en Twitter la supuesta declaración de la mediática, sin tapar sus datos privados (celular y dirección). Esto molestó a Jaitt, quien lanzó fuertes tuits contra el conductor de "Intrusos".





"¿Así que publicaste mi celular sorete, mal padre, sinvergüenza, que pagó a la SIDE para que no salten tus tramoyas con Cristóbal López y yo tengo hijos propios que cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien con mi hija como vos hacés? @rialjorge", escribió Natacha junto al número de celular de Rial.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Casar le respondió a Jaitt: "Se le están acabando los cartuchos, se ve que ya no tiene con que sostener lo que dice, hoy dio prueba de eso. No es cierto lo que dijo. Conmigo está muy equivocada. A mí Jorge Rial no me pagó absolutamente nada. Si ella sostiene lo contrario, que la doña muestre las facturas de compra".





"Desde que nos separamos que no tengo contacto con Morena, y es feo que digan algo asì. Si me sigue nombrando le iniciaré acciones legales a Natacha. Como dice Pachano, no tiene los patitos en fila esta mujer. Pero tampoco la pavada, no voy permitir que mientan sobre mi persona", resaltó Martín.





Y por último, dijo: "Jorge Rial no me pagó absolutamente nada pero si fue el causante de mi separación. Todo el mundo escucho una única versión y fue la de Morena. Que yo le fui infiel y por eso nos separamos... cuando en realidad las cosas hablan por sí solas".