Ricky Martin mostró una vez más su faceta solidaria al comunicar a través de su cuenta de Instagram el inicio de una campaña para juntar fondos destinados a ayudar a los profesionales de la salud de todo el mundo que trabajan en la prevención y el cuidado de los afectados por el coronavirus.

“Ustedes saben que estoy sumamente preocupado por la situación que están pasando los profesionales de la salud. Desafortunadamente no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas”, dijo el cantante portorriqueño en un video publicado en su Instagram, red social en la que tiene nada más ni nada menos que 13 millones de seguidores.

Con el dinero recaudado se aprovisionará de esos insumos a los hospitales que más lo necesitan en todas partes del mundo. Ricky indicó que no sólo él donará dinero sino que además pedirá la colaboración de amigos y conocidos para que se sumen a esta iniciativa.

“Nosotros tenemos que cuidar a nuestros doctores, porque sino no nos van a poder cuidar a nosotros”, declaró el popular artista sobre este proyecto en el que trabaja junto a @projecthopeorg y @charitystars. Para participar en las donaciones hay que visitar www.CharityStars.com/HelpFromHome.

Otra manera de colaborar es publicando este video e invitando a tres personas (o más) a que hagan lo mismo usando los hashtags #HelpFromHome y #AyudaDesdeCasa.