El impactante relato del Puma Rodríguez sobre su salud

José Luis “El Puma” Rodríguez contó uno de los momentos más duros de su vida y cómo fue su renacimiento. El domingo visitó el living de Susana Giménez y confesó: “Mi corazón estuvo por explotar y me reanimaron durante 45 minutos“.

El cantante sufrió una fibrosis pulmonar ideopática y fue trasplantado de ambos pulmones. “En el año 2000 sentí que mi voz se iba. Algo estaba pasando pero como que uno quiere seguir y hacerse el Superman. Paulatinamente fue mermando mi capacidad de respiración“, comenzó su relato.

Al principio probó con terapias alternativas. Luego, fue sometido a un doble trasplante pulmonar. El artista consideró que el difícil proceso que atravesó con su enfermedad reforzó la importancia que tiene la religión en su vida. “Sin la fe es imposible vivir. Dios utiliza a las personas para crear esos milagros. El mío es un caso único, el que una persona de mi edad, con un doble trasplante, vuelva a cantar“, contó.

También reveló que su filosofía de vida ahora radica en el presente y en valorar el ahora. Rodríguez contó que hace mucho que no se queja. “Yo decidí no quejarme, porque Dios me sacó de la misma muerte. Yo morí tres veces, ¿y para que quejarme?“, aseveró.

El músico confesó que sintió y escuchó las cosas que sucedían a su alrededor mientras le realizaban la operación. “No vi ninguna luz, pero sí estaba consciente. Yo escuchaba a los médicos. Me pusieron anestesia. Me fui al cielo y cuando desperté tenía a diez médicos en la habitación“, confesó. Y añadió: “Mi corazón estuvo por explotar y me reanimaron durante 45 minutos“.

En el último tramo de la nota, Susana le consultó sobre la actual situación en Venezuela. El Puma afirmó: “Le doy las gracias a la Argentina que abrió las puertas a los venezolanos. Y les digo a mis compatriotas que se porten bien, que sean amorosos y profesionales”. Y cerró: “Hagan quedar bien a la Venezuela de antes, no a la de ahora“.