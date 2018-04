El inolvidable show de Radiohead en Argentina

Radiohead hizo delirar al público argentino con un show histórico en Tecnópolis en el marco de la primer edición del Soundhearts Festival.





La banda británica tocó sus clásicos ante 39.000 personas que disfrutaron de un show inolvidable. También se presentaron Rocco Posca, Flying Lotus y Junun.





Abrieron la noche con "Daydreaming" y con "Ful stop" se encendieron las pantallas y la gente comenzó a delirar. La lista de temas abarcó gran parte del consagrado álbum que cumplió el año pasado su 20 aniversario además de temas de sus últimos discos... pero la gran sorpresa luego de los bises y a pedido del público, del hit que los llevó a la fama, el tema "Creep".





De la mano del Soundhearts Festival, Radiohead regreso a Buenos Aires luego de casi una década, deleitando al público en una noche tan vívida como inolvidable.





Con un sonido perfecto y las luces y las imágenes proyectadas en el escenario durante las 2 horas y 20 minutos de show, ayudaron a meter al espectador en un camino sonoro, narcótico, emotivo y a veces violento que Jonny Greenwood (guitarra y multi-instrumentista) Ed O'Brien (guitarra), Colin Greenwood (bajo) y Phil Selway (batería) crearon junto al cantante Thom Yorke.





Si bien Radiohead regresó al país para presentar su último álbum, "A Moon Shaped Pool", la noche estuvo cargada por los clásicos del quintento de Oxford. Sonaron "Let down", "Everything in Its Right Place", "Myxomatosis" y "Pyramid Song, entre otras. Los bises fueron "Present Tense", "2+2=5" y el clásico "Paranoid Android" y al final y después del insistente pedido del público la banda se despidió con "Creep".





Fueron 26 canciones y algo mas... miles de personas se retiraron del Soundhearts Festival. Gente mayor y otros más jóvenes, todos con una sonrisa de oreja a oreja. Enloquecidos en un éxtasis total. Un show cargado de emoción, con el que el quinteto se reencontró con sus fieles fans argentinos que esperaron por años que los británicos volvieran a pisar suelo nacional. Radiohead lo hizo de nuevo y esperemos no sea la última vez.