El máximo anhelo de La Princesita Karina: "Nunca supe lo que es tener una familia bien consolidada"

No es la primera vez que La Princesita Karina (32) reflexiona sobre su vida privada en las redes sociales





En esta oportunidad la figura de Siddharta propuso responder preguntas de sus seguidores de Instagram y dio detalles sobre su estado sentimental actual, su cita perfecta y hasta abrió su corazón al revelar cuál es su máximo sueño a cumplir.

"¿Tenés algún sueño que no se haya cumplido?", fue una de las preguntas que llegaron a su celular. Sin filtro, Karina se sinceró: "La familia que soñé. Mi familia es Sol, pero nunca supe lo que es tener una familia bien consolidada. No sé qué se siente, me gustaría saber. Quizás esté más bueno así, andá a saber. Pero así estoy feliz. Qué bipolar".





Además, la expareja del futbolista remarcó que su cita preferida consiste en "cocinar juntos, tomar vino y mirar una película de llorar" y (nota para los candidatos)... su corazón aún está solo.

