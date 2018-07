El motivo por el que Wanda Nara no piensa en un sexto hijo

"Mauro no quiere. Tenemos cinco más cuatro perros que son como hijos", aseguró en la publicación. "Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más", sintetizó la hermana de Zaira Nara sobre sus ganas de tener un hijo, ante la negativa de su marido.

De vacaciones en Argentina junto a sus hijas, Wanda Nara quedó en el centro de la tormenta la última semana por unas fotos sin Photoshop que le tomaron mientras disfrutaba del mar en Ibiza. "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no", remarcó. "Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo", finalizó.