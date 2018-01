El Negro Álvarez se defendió de las críticas: "Me destrozaron y no lo entiendo"

El Negro Álvarez se presentó en el festival de Cosquín y sus chistes no pasaron desapercibidos, al menos por un grupo de usuarios de las redes sociales que repudiaron su presentación.





El humor del cordobés fue tildado de "machista, homofóbico, discriminador y misógino" a raíz de los chistes sobre mujeres, homosexuales o personas con problemas físicos que realizó.





"No hay que ser más papistas que el Papa. Al humor hay que tomarlo como lo que es, que cuando uno se ríe de uno mismo a veces lo hace de una mujer, a veces de un hombre. El humor es el humor", respondió el Negro en la conferencia de prensa que dio luego de su participación.





Y en diálogo con este portal, indicó: "En el escenario no recibí ni un silbido, nada de eso. Solamente aplausos. No entiendo qué pasa, ahora resulta que todo el mundo es acosado. Me están destrozando y es algo que no entiendo. Lo que hice fue humor, como lo hago desde hace años ¿por qué la gente del público no dijo nada?".





"Esto parece la época de la Dictadura desde otro punto de vista. No podes decir nada. Son chistes que no sólo yo, sino que otros humoristas cuentan del mismo tenor. No queda ningún humorista o imitador en pie porque estás denigrando a la persona", se quejó.





"No podés hacer un cuento de un patito o de un perrito porque viene la protectora de animales. Me acordé de la época de la Dictadura. Yo cantaba y fuimos a Cosquín y tenías que pasar por un escritorio donde te decían: 'dígame la letra que va a cantar'", agregó.





Señaló, en ese sentido, que continuará contando los mismos chistes. "No pienso sacarlos, porque la gente se ríe. Anoche no hubo ni un silbido, al contrario: hubo risas y palmas", sostuvo.





Cabe destacar que en el festival, Álvarez estuvo con el cuarteto Los 4 de Córdoba y además de hacer chistes, cantó una divertida reversión del clásico de la Mona Jiménez, Quién se ha tomado todo el vino.





