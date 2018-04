El novio secreto de Jorge Ibáñez

Jorge Ibáñez siempre fui muy reservado en cuanto a su vida sentimental. A cuatro años de su muerte, ocurrida en marzo de 2014, quien se animó a revelar una historia amorosa con el diseñador fue Mariano Caprarola.

"Fue una pareja muy para adentro y sólo lo supo la gente que lo amaba a él y que me amaba ahí. Recién hoy lo puedo contar y lo hago desde el amor infinito que le tuve. Con Jorge fuimos novios en secreto durante un año", afirmó a la revista Pronto.

"Él ya no está más, su papá también falleció y lo cuento con todo el respeto que se merece una historia que para mí fue muy importante. Nos conocimos arriba de un avión. Fue un flechazo impresionante. Esto fue hace más de 20 años, éramos los dos muy chicos. Después la distancia nos desgastó. Viajábamos para vernos, íbamos y veníamos", detalló.





"Me enamoró su frescura. Cuando cortamos, nos convertimos en grandes amigos. El día que murió fue uno de los más tristes de mi vida. Jamás me colgué de esa historia para salir en los medios y tampoco figuraba en sus desfiles, aunque él siempre me invitaba y me ponía en primera fila", concluyó.