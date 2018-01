El nuevo perfil de More Rial en las redes tras separarse

Renovada y soltera, More Rial explota en las redes sociales mostrando su nueva figura con fotos hot.

La hija del conductor de Intrusos parece estar decidida a vivir su verano más intenso y en Instagram a sus fotos en bikini, o con escotes profundos, las acompaña con misteriosos mensajes de amor como: "Éramos tan felices que no lo publicábamos en las redes sociales".

En otra foto, donde la joven mediática de 18 años muestra su nueva figura, posteó: "Usa el arma de tu sonrisa contra aquellos que solo quieren ver tus lágrimas".





Hace dos meses se separó del futbolista Martín Casar y la mediática de 18 años afirmó que no hay posibilidad de reconciliación entre ellos: "Me parece muy pendejo lo que hace, no sabe por dónde buscar cámara ya, lo único que tengo para decir es que estoy bien y que no tenemos vuelta atrás, él sabe cómo se portó, qué hizo y dejó de hacer", dijo en una entrevista.