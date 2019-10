El pedido de Sabrina Rojas tras una nueva filtración de fotos de su marido

Esta semana, la intimidad de Luciano Castro (44) fue fuertemente vulnerada tras la viralización en Internet y en WhatsApp de dos imágenes del actor completamente desnudo.

Este sábado, Castro volvió a ser blanco del delito virtual al difundirse en las redes sociales un video complementario a las fotos filtradas pocos días atrás, en una situación íntima.

• LEER MÁS: Difunden nuevas fotos y un video íntimo de Luciano Castro

Afectada por la invasión a la privacidad de su marido, Sabrina Rojas (39) compartió un contundente mensaje en Instagram Stories, con el claro objetivo de ponerle fin a la difusión del material hot que, en este caso, no solo afecta al protagonista, sino a su entorno.

"Si a tu celular llega una imagen o un video que expone, exhibe, humilla o vulnera la intimidad de las personas, no lo compartas. Sé respetuoso, las víctimas sufren. Sé parte del cambio creando civismo digital", reza el texto que publicó la actriz, que forma parte de una campaña para combatir este tipo de delito virtual.

En este marco Ángel de Brito contó el breve diálogo que mantuvo con Castro, tras la divulgación de las primeras imágenes del actor desnudo: "Pude hablar con Luciano Castro. Charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él". Luego, el periodista agregó: "Luciano me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos".

sabrina 2 IG.jpg El mensaje de Sabrina Rojas redes sociales

ciudad.com