El peor momento de Mica Viciconte

En el programa de Incorrectas del jueves 16, sorprendió la abrupta salida del aire de Micaela Viciconte, a quien se la notó visiblemente angustiada antes de abandonar el piso.





"Me sentía un poco mal, simplemente fue eso", expresó la novia de Fabián Cubero en las redes sociales ante las consultas de sus fans. Sin embargo, el que primero encendió la voz de alerta fue Ángel de Brito. "Fue por un tema familiar, que ya contará ella", escribió el periodista.





Y aunque Mica insistió con que le "dolía la cabeza", sus propias compañeras del ciclo de América revelaron el motivo real de su preocupación: su abuela sufrió un infarto.





"Antes de salir veo que llora, no sabíamos que pasaba, preguntamos y dijeron que se sentía mal. Cuando vi que se fue nadie me quiso decir nada, pero yo ya sabía que ella se sentía mal y empezó a llorar porque la abuela tuvo un infarto", aseguró Moria en Involucrados.





"Ella no quería hablar de lo que le estaba pasando para no salir llorando cuando nos anuncian para entrar en el piso. La animé pero se ve que en un momento no se pudo contener", contó Agustina Kämpfer.





"La abuela vive en Mar del Plata y la familia le estaba escribiendo todo el tiempo, contándole. Y uno siente mucha impotencia cuando esta lejos", explicó Carolina Papaleo. "Ella pensaba en viajar mañana (por hoy) pero evidentemente le deben haber llegado noticias de último momento. Además está cansada, es una chica a la que en este momento le ha llegado todo de golpe y le está exigiendo al cuerpo más de lo que puede aguantar. De todos modos es la abuela...", agregó Nora Cárpena.