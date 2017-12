El picante cruce entre Dady Brieva y Miguel del Sel en televisión

En la noche del sábado, Miguel del Sel y Dady Brieva se cruzaron en PH, el programa que Andy Kutsnetzoff conduce por Telefe, por sus diferencias de ideología política.





Del Sel, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, y Brieva, abiertamente kirchnerista, intercambiaron ideas tras la charla que el ex embajador en Panamá mantuvo con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, en la cual desacordaron sobre algunas afirmaciones de Del Sel sobre el gobierno macrista.





Kustnetzoff quiso saber qué opinaba Brieva sobre el tema. El integrante de Midachi avisó que no quería participar de ese tipo de debates y que no hablaría de cuestiones políticas. "Cuando vengo con Midachi soy objetivo. Yo no lo voy a contradecir, la gente sabe cómo pienso", aclaró.





Luego de la discusión entre Carlotto y Del Sel, sin embargo, Brieva no se contuvo y arrojó: "Miguel contesta con frases de TN". El conductor, al ver el clima de tensión, manifestó: "El programa se llama Podemos hablar. Lo que más quiero es que digamos ´podemos discutir, no estar de acuerdo´ pero lo podemos pasar bien".





Para cerrar, Del Sel aseguró: "Aunque (con Dady) pensemos distinto, deseamos lo mismo".





Brieva, más adelante, afirmó: "Yo creo que las diferencias hay que profundizarlas. No es 'comamos un asado y cantemos el himno'. Las diferencias no son poca cosa".