El protagonista de "How I met your mother" vino a la Argentina a mostrar su faceta menos conocida

Desde esa iniciática fugaz aparición, el actor, de 43 años, fue forjando su trayectoria sin respiro entre musicales de Broadway, la pantalla grande y las series hasta que en 2005 obtuvo el papel principal de "How I met your mother", una exitosa sitcom en la que interpretó a un arquitecto que le relataba a sus hijos cómo había conocido a su esposa.





Sin embargo, aunque no fuera su principal profesión, la vida artística de Radnor siempre estuvo vinculada a la música, y hace doce años comenzó a descubrir esa faceta de un modo diferente al de Broadway: tuvo la suerte de conocer al músico y actor australiano Ben Lee, autor de 11 discos solistas, con el que emprendió este travesía musical y junto a quien viene a presentar "Radnor & Lee" a Buenos Aires.





"Basamos el álbum en las guitarras y las canciones folk. Estábamos interesados en el lenguaje y escribir sobre las guitarras nos permitió crear espacios para expresar algunas ideas profundas", expresó Radnor, en entrevista con Télam, sobre el primer material del dúo lanzado el año pasado. Además, en el encuentro del martes, Radnor & Lee darán a conocer nuevos temas que probablemente editen luego de la gira.





Anticipó que "son, de algún modo, más emocionales y están más influenciadas por el rock. Crecí escuchando a Bob Dylan, Beatles, John Denver, Jim Croce, Judy Collins, Simon & Garfunkel, así que hay algo de esos sentimientos en nuestras composiciones". Josh Radnor fue entrevistado por Télam acerca de su proyecto musical con Lee y su carrera como actor.





Télam: ¿Cómo comenzó tu relación con Ben?





Josh Radnor: Nos conocimos hace 12 años y nos llevamos bien desde el primer momento. Nos encanta hablar entre nosotros sobre la vida, la espiritualidad y la filosofía, y cuestiones más terrenales también. Tenemos una amistad divertida y sin complicaciones.





T: ¿Cómo surgió la idea de formar el dúo?





JR: Con Ben estuvimos hablando sobre escribir canciones juntos por años. Me encanta la música de Ben y a él siempre le gustaron mis escritos, pero por un largo tiempo eso no ocurrió y después, por alguna razón, empezamos a hacerlo. Vino a casa y escribimos "Wider Spaces", la semana siguiente compusimos "Be Like The Being" y fue clara la buena vibra. Así que Ben propuso hacer un disco y me entusiasmó la idea.





T: En las letras de "Radnor & Lee" sobrevuelan las ideas del desprendimiento, la fe, la perseverancia, lo que es esencial en la vida, su lado luminoso y disfrutar de sus pequeñas cosas. ¿Son esas concepciones parte de una política de vida?





JR: Creo que, en este momento, cuando las cosas son bastante oscuras, echar sobre el arte cuestiones alineadas con la fe, la compasión y la esperanza puede parecer un acto de desobediencia civil. Parte de la táctica del lado más oscuro de la política es hacer que la gente se sienta desesperada, como si nada pudiera cambiar. Se trata de nadar corriente arriba, de negarse a ser arrastrado por la corriente de negatividad. Dicho esto, espero que el disco tenga algo de honestidad, no se trata solo de ser optimista e ignorar la oscuridad. Para mí, el mejor tipo de optimismo es difícil de conseguir, aparece cuando reconoces la lucha y los horrores del mundo y decidís, sin embargo, seguir adelante.





T: ¿Con qué emociones del público esperan conectar?





JR: Nos gustaría que las personas se sientan bien cuando escuchen las canciones, que tengan una experiencia emocionalmente edificante para poder reflexionar sobre sus propias vidas, tal vez ser simples consigo mismos. Pero sobre todo, estamos cantando sobre nuestro propio viaje y las revelaciones que tuvimos en el camino. Si lo que aprendimos resuena con la gente será increíble.





T: ¿Hallaste algo en la música que no encontrabas en la actuación?





JR: Nuestro productor Ryan Dilmore desplegó las canciones para nosotros, nos hizo ver que podían ser más grandes, casi orquestales. Y tocarlas para la gente, nos enseñó un montón. Aprendimos, primero, que las personas se conectaban con las canciones, lo cual fue genial y también un alivio. Nos volvimos más seguros como intérpretes cuanto más tocamos.





T: ¿Cómo equilibrás tu faceta musical con tu carrera de actor?





JR: Dejo un espacio menor en mi mente para actuar y para enfocarme más en la escritura, la dirección y la música. Pero desde que terminó "How I met your mother", estuve principalmente actuando y realmente lo disfruto. Es parte de mí y no puedo imaginarme dejar la actuación por completo. Me gusta combinar cosas y tener muchos proyectos a la vez. Estar en un nuevo programa de televisión mientras grabábamos nuestro primer álbum fue un trabajo duro, pero también divertido.

El dúo Radnor & Lee, que comparte el músico y actor Josh Radnor, quien protagonizó a Ted Mosby en "How I met your mother", y el guitarrista australiano Ben Lee, ofrecerá un recital íntimo donde presentará las canciones de su álbum debut homónimo y adelantará nuevo material, el próximo martes, a las 21, en la sala porteña The Roxy Live, de Niceto Vega 5542. Radnor cuenta con 21 títulos en su filmografía entre películas y series, y su primera participación fue en "Welcome to New York" ("Bienvenido a Nueva York"), una serie televisiva que tuvo una sola temporada, emitida en el año 2000.