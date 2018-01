El secreto del mal humor de Pampita y Pico Mónaco en su llegada de Cancún

Luego de estar separados un mes, Pico Mónaco y Pampita se reconciliaron en México, donde la modelo y sus amigos viajaron para celebrar el cumpleaños de ella en un exclusivísimo resort de Cancún.

Pero a su arribo, Pampita y Pico no mostraron su mejor talante al enfrentar al periodismo que los aguardaba en Ezeiza. Y, por supuesto, además de la hora (eran las 5 am) existía un motivo ulterior al lógico cansancio.

Este martes, en Los Ángeles de la Mañana, mostraron algunas imágenes de la llegada de la pareja y Ángel de Brito criticó la mala actitud de los novios: "Llegaron trabados, una cara de orto los dos. Pampita me sorprende, porque ella siempre es sonrisa y alegría. Eran las cinco de la mañana. Llegaron de vacaciones, de este cumpleaños hermoso y la gente de la Aduana los paró. Miren las caras con las que llegaron Pampita y Pico", contó el conductor antes de presentar la nota.

"Estamos cansados. No te molestes porque no voy hablar. Son las cuatro de la mañana y estamos cansados, fue un viaje muy largo. Otro día hablamos más tranquilos. ¿Qué te dije recién? No lo tomes a mal, pero son las cuatro de la mañana. Yo entiendo tu trabajo, vos entendeme a mí", escupió Pico ni bien el cronista le dirigió la palabra.

Luego, en el piso del programa, destrozaron a los tortolitos: "Cuando hacés canje, necesitás que los medios lo levanten y hablen si no, no te dan las cosas gratis. Ella necesitaba que su cumpleaños saliera en todos lados y nos necesita para eso. Que le conteste educadamente a una chica que a las cuatro de la madrugada está laburando y esperándola", disparó Yanina Latorre.

Pero Pampita y Pico tenían sus motivos para estar de mal humor. Según trascendió, los chicos no habían declarado el costoso reloj que recibió como regalo la modelo de parte del ex tenista, cosa que provocó roces con las autoridades aduaneras.

