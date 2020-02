El sincericidio de Iliana sobre si revisa el celular de sus parejas

Iliana Calabró sabe que "quien busca, encuentra". Y como nunca quiso toparse con alguna prueba irrefutable de infidelidad, nunca revisó los celulares de sus parejas.

En plena temporada de Villa Carlos Paz con Perfectos desconocidos, Iliana se sinceró con la revista Pronto y dijo que nunca revisó nada. "Si me meten los cuernos, no me quiero enterar", admitió.

"A mí no me cuenten", expresó la hermana de Marina. "Como dicen, de los cuernos no se salva ninguno. Nunca revisé nada, detestaría encontrar algo", señaló. Todo lo opuesto a lo que diría el personaje que encarna en la obra, que no para de controlar a su marido de esta manera.

"Muchas parejas, aunque desconfíen, prefieren estar bien en esa situación antes que encontrar algo que les haga mal", advirtió la actriz. Y sostuvo que si uno está bien con una persona "la idea es confiar".

Iliana ahondó en lo que le pasa con respecto a pispear en esa ventana al mundo privado que es el teléfono móvil. "El miedo que nunca me acercó a un celular del otro tiene que ver con ese miedo de que, si encontrás algo, tenés que tomar la determinación de cortar", dijo la artista. Y agregó que "si algo falla en la relación de dos, de nada sirve sostener una hipocresía".

"Hay gente que se quiere convencer de que sí, que se perdona y se sigue. Pero para mí cuando algo se rompió, se rompió", concluyó, terminante.

