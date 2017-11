El sorprendente look de Ulises Bueno en lo de Susana

Primero cantó uno de sus hits e hizo delirar a los fanáticos, que coparon el estudio del programa de Susana Giménez. Luego, Ulises Bueno (32), el cantante cuartetero y hermano del fallecido Potro Rodrigo, se sentó en el living más famoso de la televisión argentina para conversar con la diva.





Curiosa, al ver que el invitado tenía una mano vendada, la anfitriona consultó: "¿Qué te pasó en la mano?".





El cantante entonces explicó que tuvo un accidente doméstico. "Me quebré el dedo chico", señaló y agregó: "Tropezón en la escelara, me quise agarrar de la baranda y me torcí el dedo".





"¡Ay qué horrible!", respondió Susana.





Durante la charla, no faltaron anécdotas emotivas sobre el recordado Rodrigo, quien visitó muchas veces el programa de la conductora. Ulises señaló que su hermano fue una gran influencia en su vida y que, cuando era chico, él quería imitarlo. Es por eso que le pedía a su madre que le confeccionaran trajes como los que le hacían al Potro".