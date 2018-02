¡Eleonora Wexler sorprendió luciendo su lomazo en microbikini!

Eleonora Wexler tuvo un inmenso éxito el año pasado como protagonista de Golpe al corazón, la telenovela que le permitió a Telefé recuperar posiciones respecto a canal 13, que venía sumando puntos gracias a Las estrellas... sin embargo, la presión de tantas horas de grabación dejó a la actriz agotada y, por eso, disfruta unas merecidas vacaciones donde luce su lomazo en microbikini.





Es común, y más en un país tan prejuicioso como Argentina, pensar que las actrices serias no tienen que ser bella, como si la hermosura fuera, en parte, una forma de antídoto contra el verdadero arte, como si, para ser talentoso, hubiera que ser, necesariamente, poco agraciado físicamente.

Obviamente, las personas que piensan así, no suelen tener en cuenta casos como el de Marlon Brando, el actor más influyente de las últimas siete décadas, que además de parecer un modelo, brilló en films como Un tranvía llamado deseo, EL padrino, Viva, Zapata y El último tango en París (para no mencionar su soberbia interpretación como el coronel Kurt en Apocalipsis now).

Embed Relax!!⛵ @sweetlaidy_ok Gracias a #Pia Una publicación compartida de eleowexler (@eleowexler) el Ene 19, 2017 at 10:14 PST



Eleonora es bellísima pero, conociendo estos prejuicios, parece convencida de mostrarse siempre muy recatada, como si su atractivo físico pudiera disminuir su talento dramático, sin embargo, lejos de Buenos Aires, decidió darse un respiro y mostró un lomazo que poca gente conoce, generando muchísima admiración ante sus curvas perfectas: