Emilio Disi: "Tengo cáncer de pulmón, es una mierda lo que estoy viviendo"

Emilio Disi, de 74 años, atraviesa un duro momento. El comediante iba a hacer temporada teatral de verano y hace unas semanas comunicó que se bajaba de la cartelera debido a una recaída en su estado de salud luego de enterarse que su hija recibió amenazas de su expareja.

El prestigioso actor denunció que su hija del corazón, Laura Ferrer, se encuentra amenazada por Horacio Gustavo Ammaturo, un empresario multimillonario.

"En el verano pasado mi hija fue amenazada por su ex. Cuando ella descubrió esta fortuna, le hizo el reclamo correspondiente. Y, en lugar de llegar a un acuerdo, recibió amenazas. Estuve a punto de dejar la temporada, pero mi hija pudo viajar y, gracias a una seguridad especial, pude terminar el verano", indicó Disi en diálogo con Pablo Layus para su portal.

"Este año arrancó con amenazas y no sabemos cómo puede terminar. A este sujeto lo empezamos a conocer cuando se separó de mi hija, hasta me estafó con unos departamentos que íbamos a utilizar para una inversión", agregaba el actor.

Debido a que la situación se fue agravando con el paso de los meses, Emilio tomó decisiones drásticas como recurrir a la Justicia y no hacer temporada teatral. Todo eso tuvo sus efectos en la salud del actor que en este último tiempo tuvo una fuerte recaída.

PrimiciasYa.com se contactó con Disi para saber cómo está de salud y nos sorprendió al revelar que "tengo cáncer de pulmón, es una mierda lo que estoy viviendo".

"Ayer me dieron una especie de alta, pero todo sigue igual y no cambió en nada. Estuve internado, salí y entre varias veces... Ahora estoy en mi casa, me acompaña mi mujer. No puedo contar más nada", añadió.

Con respecto al tema de su hija, dijo: "Mucho no se sabe porque decretaron el secreto de sumario. Las cosas aflojaron ahora un poco ya que tomó trascendencia pública y los abogados prefieren que no hablemos. La causa sigue igual y seguimos recibiendo amenazas a través de terceros".

¡FUERZA EMILIO!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino