En Canal 9, reemplazaron a Amalia Granata por un gato

Amalia Granata fue desvinculada definitivamente de Canal 9 y del programa para el que la periodista trabajaba, Todas las tardes, con la conducción de Maju Lozano, luego del famoso "tuit de la polémica" que la rosarina escribió en pleno duelo por el fallecimiento de Geñi, la hija mayor la trilliza de Oro María Eugenia.

"Me echaron por mi lucha en contra de la deslegalización del aborto y se tomaron de un tweet para hacerlo. El despido fue injustificado y atenta contra la libertad de prensa. Es una decisión desmedida y discriminatoria. Claramente hay un agravante, que es el que soy mujer. Estoy segura que esto a un hombre no le pasa. Si era un hombre, Diego Toni lo llama y se sienta a hablar con él. Lo que hicieron es terriblemente grave porque me echan por mi ideología y por mi militancia. Yo jamás ofendí a nadie", se defendía Amalia.

"Ellos asociaron el tweet con la muerte de una de las hijas de las Trillizas. Pero cuando yo leo sobre la muerte de esta chica, eso me toca muy profundo, me hizo mal ver la muerte de una mujer con un futuro por delante... Y lo que quise decir es que hay otras causas anteriores al aborto por las cuales las mujeres en la Argentina se están muriendo y no veo campañas", explicaba.

Pero a pesar de todos sus descargos públicos, la Granata no logró la reincorporación al ciclo en el cual oficiaba como panelista y, para empeorar las cosas, las autoridades de El Nueve decidieron eliminar todo rastro de la rubia y hasta reemplazaron un cartel con su imagen por la foto de un gato animado.

