Eruca Sativa vuelve a Santa Fe para festejar sus 15 años

Eruca Sativa cumple 15 años de vida y lo festeja con una gira nacional y Santa Fe es uno de los lugares elegidos para un show que será el próximo miércoles 7 de diciembre desde las 21 en Tribus Club de Arte. El trío integrado por Lula Bertoldi (voz y guitarra), Brenda Martin (bajo y voz) y Gabriel Pedernera (batería y voz) posee seis discos editados y una extensa carrera que los llevó a presentarse en festivales como Vive Latino, Cosquín Rock (ediciones de Argentina, México y Bolivia), Cosquín Folclore, Personal Fest, Lollapalooza, Rock al Parque Bogotá, Festival de Santa Lucía México, Rock & Roll All Stars, Mother of all en Monterrey e innumerables eventos regionales además de compartir escenario con artistas como Guns´n Roses, Foo Fighters y Aerosmith entre otros.