Estevanez mostró cómo le quedó la cara tras el accidente doméstico

Hace aproximadamente un mes, Sebastián Estevanez tuvo un accidente doméstico luego de que un bidón de alcohol en gel explotara enfrente suyo cuando intentaba prender el fuego de una estufa a leña. Necesitó asistencia médica urgente y sufrió quemaduras en su rostro y cuerpo.

El actor de 49 años finalmente se animó a mostrar cómo le quedó la cara. Estevanez subió una imagen en sus redes sociales, en la que dejó expuesta la gravedad del episodio que le tocó afrontar.

Sufrió heridas en la mano, el cuello y su rostro, y tuvo que ser tratado con antibióticos y analgésicos para evitar infecciones y calmar el fuerte dolor que le dejó el accidente en su casa en Nordelta.

“Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello. Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol", contó en su momento sobre el terrible accidente.

"Hola. Por suerte estoy mucho mejor. Muchas gracias por los mensajes tan lindos. Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Nunca usen cosas inflamables para encender el fuego, tengan mucho cuidado. Besooos y abrazoos", escribió el actor en su cuenta personal de Instagram. En la foto se lo ve con el pulgar hacia arriba, pero con la piel de su puño todavía dañada. Y su rostro, algo hinchado, deja ver que la fuerte explosión pudo haber sido aún peor.

Estevanez deberá continuar con las curaciones para tratar de que le queden la menor cantidad posibles de marcas en el rostro, sobre todo teniendo en cuenta que como actor trabaja con su cuerpo. Pero, por lo visto, ya está animado. Y eso es, sin dudas, lo más importante a la hora de encarar cualquier proceso de recuperación.