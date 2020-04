El presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio para que el coronavirus no siguiera avanzando en la Argentina con el objetivo de "aplanar" la curva de contagios. Esto trae consecuencias en lo económico: quienes no pueden hacer sus trabajos de forma remota están muy preocupados. Este es el caso de Inés Estévez, que a través de Twitter contó cómo es su delicada situación económica. "¿Nadie le pregunta a Alberto Fernández hasta cuándo podemos no pagar las cuentas sin que nos corten los servicios? ¿Tarjetas? ¿Obras sociales? ¿Créditos personales en bancos?”, preguntó cuando escuchó el anuncio del presidente.



A la vez, la actriz contó que necesita plata para comer, sin eufemismos. "Che, estoy por caer en la indigencia y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe cómo hacer?”, les consultó a sus seguidores en la red social.

La actriz después aclaró que su situación es similar a la de la mayoría de los argentinos. “Lo que hice fue consultar a viva voz si alguien sabía cómo hacer para integrar la porción de la sociedad que puede estar eximida de pagar los impuestos y que no se los corten. Porque estoy como todo el mundo, pero el drama es morirse de coronavirus. Supongo que hay mucha gente que está como yo, la gran mayoría. Y sí: indigencia es no tener para morfar", confesó.

Finalmente, sus amigos pudieron resolverlo y le mandaron una suma de dinero para ayudarla _luego de esto borró el tuit_ en un momento donde mostró preocupación, ya que como muchas otras actividades los artistas también quedaron en una situación compleja y que llevará mucho tiempo para que se reactiven los espectáculos u obras teatrales.