Estrenaron una serie sobre zombies filmada en Santa Fe

El elenco está integrado por actores de gran reconocimiento regional como Florencia Minen, Juan Nemirovsky, Cindi Grüssi, Santiago Pereiro, Martin Oldani Magno, Agustina Mariscotti, Sebastián Santa Cruz, Roberto Trucco, Ceferino Rodriguez Ibañez, Démian Sánchez, Camilo Cespedes, Ruben Von der Thüsen, Sergio Cangiano, Ana Clara Medina, Maximiliano Jenkins, Jose Ignacio Bellini, Cristian Buffa, Adrián Ayrala, Romina Pecorari, Maria Flavia Del Rosso, Carolina Cano , Julián Reynoso y Federico Kessler.

El guión y dirección son de Agustín Falco Vázquez y Laura Mó. La producción está a cargo de Paula V. Rodriguez de Altocine, con el apoyo de Educ.ar, la Cooperativa MuchaSiesta y Santa Fe Set de Filmación.

Capítulo 1

Una niña de diez años pasea con sus padres por un zoológico, pero ellos desaparecen repentinamente de su vista. Juana (30) despierta de esa pesadilla y revisa un misterioso mensaje en su celular que la tiene obsesionada. Se encuentra dentro de una autocaravana, junto a tres compañeros, MAXI (35), VANE (25) y ALFI(30). Se ponen en marcha, regresando de una filmación en una zona aislada de un parque nacional de Argentina, a bordo de la autocaravana. Los cuatro jóvenes han permanecido incomunicados los últimos días y no han recibido ninguna noticia de sus familias ni del resto del mundo. Repentinamente tienen un accidente en el que chocan a un guardaparques. Mientras Juana y Vane buscan ayuda en un pueblo cercano, misteriosamente abandonado, Maxi y Alfi descubren que el guardaparques extremadamente herido se comporta extraño, fuera de sí. Ellas entran en un hospital y son atacadas por un médico que se ha convertido en zombie salvaje. Un enfermero sobreviviente las ayuda a escapar del salvaje y les cuenta que se ha esparcido una epidemia que convierte a las personas. Logran escapar de la amenaza, pero caen en manos de un grupo de hombres armados que golpean a Juana dejándola inconsciente.

Capítulo 2

Juana tiene una nueva pesadilla en la que su padre golpea a su madre. Despierta en un galpón, maniatada junto a Vane. Un misterioso niño aparece en el lugar. Ellas intentan que las desate, pero el niño se rehúsa. Resulta ser el hijo del líder del grupo de hombres armados, que irrumpen en el galpón y deciden abusar de ellas. Mientras tanto, en otro lugar del pueblo, Maxi y Alfi son reducidos por dos sujetos, también pertenecientes al grupo de hombres armados. Estos dos hombres se debaten entre fusilar a Maxi y Afi, dejarlos huir o devorar por los salvajes. Pero un zombie los ataca dándoles la oportunidad a los protagonistas de huir. Encuentran el galpón en el que están sus amigas, provocando una distracción que permite al niño, hijo del líder, desatarlas. Mientras los hombres armados enfrentan a unos salvajes que invaden las inmediaciones, Juana, Vane y el niño escapan del galpón rumbo a la autocaravana recuperada por Maxi y Alfi. Pero antes el niño cree ver a su madre en medio del campo y se desvía del camino, cayendo bajo las fauces de los salvajes. Los cuatro protagonistas logran huir a bordo de la autocaravana. Juana, conmovida por lo sucedido con el niño, contesta el mensaje de su celular pero la respuesta no se envía por inexistencia de señal.

Capítulo 3

Juana vuelve a soñar. Esta vez con su madre no está, pero sí un rastro de sangre que la conduce desde el dormitorio matrimonial a través de la casa de su infancia. Repentinamente la imagen de su padre, convertido en salvaje, la ataca. La niña Juana corre intentando escapar pero es atrapada por la forma salvaje de su padre. Despierta en la autocaravana y arroja su celular por la ventanilla, tratando de dejar atrás el recuerdo de su padre. Pero se arrepiente y obliga a maxi a detener el vehículo. Desciende en busca del aparato. Maxi, que la conoce más que los otros dos, aprovecha el momento en que ella no está para contarles a Vane y Alfi lo que le está sucediendo: el padre de Juana acaba de salir de la cárcel y quiere verla, pero ella no puede perdonarle que haya matado a su madre. Continúan viaje. La autocaravana se queda sin combustible. Juana y Maxi se dirigen a una estación de servicio. Un salvaje los persigue y Juana logra disparar un arma, matándolo. Continúan viaje hasta un barrio privado en las afueras de la ciudad, donde se encuentra la casa familiar de Vane. Una nota de los padres de ella revela la existencia de un refugio. Entran a la ciudad y encuentran el lugar, custodiado por un grupo de policías armados.

Capítulo 4

En el refugio, Vane se entera que sus padres huyeron y Alfi se reencuentra con la única sobreviviente de su familia: Paula, de 17 años, su hermana. Juana tiene una entrevista con Zabala, un juez que lidera el lugar, aduciendo que es el único refugio conocido y le pide colaboración para mantener el orden. Juana no se queda tranquila con el encuentro y descubre que los policías que custodian el lugar se entretienen sádicamente torturando a unos salvajes atados. Zabala la descubre espiando y la obliga a rematar a uno de los zombies torturados. Ella no lo hace y vuelve a donde están sus compañeros, diciéndoles que deben partir. Mientras tanto, el salvaje que Juana no remató recobra fuerzas y se desata, atacando a un guardia y provocando una reacción en cadena que llena el refugio de zombies. Los protagonistas huyen para ponerse a salvo de salvajes y hombres por igual. Antes de abandonar la ciudad, Juana pide un cambio de rumbo. Conducen la autocaravana por la ciudad y llegan a la casa de su infancia (y de sus pesadillas). Juana entra a la casa, convirtiéndose en la niña de diez años de sus sueños. Entra al dormitorio matrimonial, encontrando a su padre convertido en salvaje. Conmovida, levanta su arma y lo mata. Vuelve a la autocaravana para continuar viaje junto a sus amigos, su verdadera familia.

Ficha técnica

GUIÓN Y DIRECCIÓN | LAURA MÓ Y AGUSTÍN FALCO

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN | LAUTARO PERIN

COMPAÑÍA PRODUCTORA | ALTOCINE y MUCHASIESTA

PRODUCTORA | PAULA V. RODRÍGUEZ

PRODUCCIÓN EJECUTIVA | FERNANDA ROCCA LADA

DIRECCION DE FOTOGRAFIA | CLAUDIO PERIN

DIRECCIÓN DE ARTE | VICTORIA SAEZ

SONIDO DIRECTO | ARIEL GASPOZ

DIRECCIÓN DE SONIDO | EL CONO DEL SILENCIO

MÚSICA ORIGINAL | ARIEL ECHARREN

MONTAJE | MAXIMILIANO WENDLER

VFX | BENJI ESTUDIO

VESTUARIO | LUZ MARINA GARCÍA

MAQUILLAJE Y PEINADO| IDENTIKIT FACEMAKERS

FOTO FIJA | EMILIANO RICO

La serie cuenta con el apoyo de EDUCAR S.E y la municipalidad de Santa Fe.

Algunas palabras de los participantes

“Una vez más feliz de estrenar un producto audiovisual filmado íntegramente en Santa Fe. Agradezco a todas las personas y empresas que acompañaron el rodaje confiando una vez más en nosotres” Paula V. Rodriguez, productora de la serie

AltoCine

Es la unión de dos provincias, Santa Fe y Córdoba, a través de dos productores que trabajan en el medio audiovisual desde casi una década . Paula Rodriguez -Productora y Directora Audiovisual- y Maximiliano Wendler -Productor, Director de Fotografía y Postproductor de Imagen- trabajaron juntos en más de 10 proyectos audiovisuales. En 2019 decidieron unirse para crear una empresa en conjunto, buscando abarcar todas las etapas de la producción audiovisual: AltoCine. Una productora pensada para acompañar todo el proceso de realización, desde la idea hasta su distribución.

AltoCine apunta a producir audiovisuales de calidad aprovechando y potenciando las capacidades de cada proyecto, contribuyendo con les directores para optimizar su contenido y su valor narrativo y estético.

MuchaSiesta es una productora cooperativa dedicada a la producción, desarrollo y comunicación de contenidos audiovisuales. Con base física en el corazón de barrio candiotti de Santa fe, quienes conforman MuchaSiesta constituyen un grupo que trabaja en equipo desde hace más de seis años en productos audiovisuales propios o de otras productoras de la argentina, principalmente en documentales y ficciones para cine y televisión, realizando además publicidades e institucionales.

Cont.ar

CONTAR es la plataforma pública de los contenidos audiovisuales del Estado argentino y forma parte de la empresa CONTENIDOS PÚBLICOS Sociedad del Estado. Esta plataforma se complementa con las señales educativas ENCUENTRO, PAKAPAKA y DEPORTV, y también se nutre de ellas.

Tiene más de 3800 horas de contenidos. Es totalmente gratuita y podés acceder, vía streaming, a series, documentales, recitales, eventos y películas donde y cuando quieras. Vas a poder usarla desde tu computadora, laptop, tablet y teléfono celular que cuenten con una conexión a Internet wifi, 3G o 4G.

También podés disfrutar de eventos en vivo a través de nuestro streaming en todo el país. En nuestra plataforma hay lugar para los contenidos producidos por todos y todas nuestras artistas.

María Laura Mó nace en Argentina en 1985. Licenciada en publicidad de la Univ. Abierta Interamericana, con estudios en comunicación digital audiovisual de la Univ. Nacional de Quilmes, a lo largo de su carrera se ha desempeñado como diseñadora gráfica y redactora creativa para distintas agencias de publicidad, introduciéndose en la industria audiovisual como co-guionista y co-directora de la serie de televisión ANIMALIA, producida por AltoCine, proyecto ganador en INCAA. El mismo año, se desarrolla como guionista y directora del proyecto de largometraje SOLTAR, ganador del concurso Incubadora de Documentales INCAA, actualmente en desarrollo. En 2020, contribuye con el libro “Tolerancia y Cine”, con el artículo “La langosta y los límites de la tolerancia”.

Agustín Falco Vázquez es un cineasta argentino formado en el Instituto de Cine “Fernando Birri” de Santa Fe y postitulado en docencia y tecno-educación. Ha escrito y dirigido cortometrajes, series televisivas y en 2017 ha estrenado su ópera prima “Cauce”. Se desempeña como profesor secundario, terciario y universitario. Actualmente se encuentra en preproducción de numerosos proyectos audiovisuales asumiendo diversos roles creativos.