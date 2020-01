Una catarata de insultos recibió Eugenia Tobal vía mensaje privado de Instagram que le destinó una mujer que no tolera que la actriz disfrute luego de ser madre por primera vez.

En su cuenta, Tobal compartió algunos de los cuidados de belleza que está realizando para sentirse bien, en un centro estético. Al parecer, las imágenes no le cayeron nada bien a este mujer, que decidió impunemente criticar a Tobal en su condición de mujer y madre.

"Te dejo de seguir porque me parecés una boluda total. ¿Vos te creés que sos la única mujer que parió? ¡Tenés más mierd… con tu maternidad! Dedicate a ser buena madre y no rompas con tus videos que aburre. Si sos así con tu pareja, creo que te dejará en cualquier momento por ser tan patética con tu maternidad. Cuidá lo que tenés, no seas boluda, patética y creída”, decía el mensaje.

El amor de Mi vida❤️ . . @lamanada Una publicación compartida de Eugenia Tobal (@eugeniatobal) el 27 Ene, 2020 a las 4:49 PST

La actriz lo mostró y agregó con indignación: "Qué genial recibir este tipo de mensajes, y de una mujer… Trato de entender qué es lo que más le molesta. Que yo sea muy boluda con mis historias, que me cuide después de haber parido, y lo de mi pareja, no lo comprendo. Todo esto según esta mujer se resume a esto. Así estamos muchachas”.