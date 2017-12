Fabián Cubero contó cómo fue su "cara a cara" con Facundo Moyano

El bar de Pico Mónaco en Mar del Plata se dieron algunos encuentros que más que casuales parecieron exitosamente armados por una mano misteriosa. Fabián Cubero no sólo coincidió en el boliche con Mica Viciconte, sino que además, se topó con Facundo Moyano, actual? pareja de Nicole Neumann, ex del futbolista.

Este jueves, consultado por Los Ángeles de la Mañana, el defensor de Vélez relató cómo sucedió todo: "A Moyano no lo invitamos (a la mesa). No tendría ningún problema en invitarlo. Pero yo estaba arriba. Cuando entré lo saludé, que él estaba abajo".

"¿Fuiste vos y lo saludaste?", le preguntó la notera. "Sí, sí, porque yo pasé por donde estaba él. Obviamente, ¿cómo no lo voy a saludar?", fue la respuesta de Fabián.

Por supuesto, ante los crecientes rumores de crisis entre Nicole y Moyano, la palabra de Poroto fue solicitada al respecto: "No tengo idea", arrancó a contar. "Los rumores empezaron porque era su cumpleaños y ella no estuvo", tiró la cronista y el deportista agregó: "Ahí fui un poco irrespetuoso porque no lo saludé por el cumpleaños (risas). ¿Cómo iba a imaginar que justo cumplía el 25? Buena onda el saludo, como corresponde. Somos gente adulta y educada".

