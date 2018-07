Facundo Ambrosioni tras la reconciliación con More Rial: "Siempre le dije que la iba a amar toda la vida"

En pleno proceso de recuperación tras ser internada en una clínica psiquiátrica,hija del conductor de América, se reconcilió con su novio,

Fue More quien tomó la decisión de ponerle punto final a la historia pero no por haber perdido el amor por él sino por todo lo que venía atravesando. Por ese entonces, Rial le contó este medio que quería cuidar y proteger a su pareja.





Morena Rial anunció su separación de Facundo Ambrosioni

Sin embargo, esta semana se conoció la noticia de la reconciliación. Primiciasya.com pudo hablar con Facundo Ambrosioni, quien nos contó cómo se dio el reencuentro y cuál es el futuro de la pareja.

"Ella tuvo la oportunidad de llamarme, tuvimos la oportunidad de hablar y después se dio que volvimos a estar juntos. Me dijo que me seguía amando, que yo le hacía falta y ella también me hizo falta a mí", contó Ambrosioni.





facundo ambrosioni.jpg

Y agregó sobre las mejoras de salud de su novia: "Está mucho mejor de salud, es difícil lo que está atravesando, le está haciendo bien, le hizo muy bien todo lo que pasó para aprender y no volver a cometer los errores que cometió como cualquier chica de 19 años. Tiene mucho para aprender".

Sobre los sentimientos que tiene por Morena, añadió: "Siempre le dije que la iba a amar toda la vida. Esté o no con ella. Siempre le dije que quería lo mejor para ella. Hasta cuando nos separamos".

"Ahora por un tiempo no sé si vamos a convivir. Lo importante es que se recupere bien, por completo, que siga progresando en este tiempo, que viene muy bien, progresó mucho y el resto lo veremos más adelante", concluyó ante la posibilidad de una convivencia.

