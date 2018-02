Facundo Moyano: "El romance con Nicole se terminó y yo me manejé muy mal con..."

En la noche del sábado, en el programa de Mirtha Legrand (El Trece), Facundo Moyano se refirió a la relación que tuvo con Nicole Neumann , que terminó a fines de 2017.

"Lo que tengo para decir de ella es que es una mujer hermosa, por dentro y por fuera, una madre espectacular. Yo siempre le decía que con mi vieja es la mejor madre que conocí, y la verdad que fue muy lindo", señaló el dirigente político.

Luego hizo referencia al tratamiento mediático de su noviazgo. "Me manejé mal con los medios de espectáculos porque no estoy acostumbrado. La exposición y el tratamiento que le dieron muchos medios a la relación me perjudicaron", indicó.

Cabe recordar que si bien durante los últimos días trascendieron imágenes de un encuentro que mantuvieron en un restó de Mar del Plata, la propia Nicole había declarado que se trataba de un "capítulo cerrado" en su vida, lo que fue ratificado por Facundo.

Sin embargo, eso no quita que no hayan quedado buenos recuerdos del uno para el otro, y así lo dejó en claro el ex novio de Eva Bargiela.