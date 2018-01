Fantino conducirá un nuevo talent show por FOX: "Para mí es un antes y un después en mi carrera"

Esta semana, se lanzó la convocatoria para aquellos que quieran sumarse como participantes del nuevo formato a cargo de la productora y la señal internacional.

Fox y Kuarzo se unen para poner en 2018 un nuevo talent show Latinoamericano que conducirá Alejandro Fantino y que tendrá como laderos artísticos -y como jurados- a los cantantes Diego Torres y Lali Espósito.

"Si sos mayor de 18 años, envíanos un video contándo quien sos y cantando tu tema preferido a: castingfox2018@kuarzo.com (máximo un minuto)".

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Ale Fantino reveló detalles de esta nueva propuesta: "Será un súper show de talentos, para mí es una bestialidad. Va haber una vuelta de tuerca para aquellas personas que no se animan a cantar en público. No es ningún reality de competencia, no es eliminatorio y nada por el estilo... Simplemente será gente que quiere cantar y mostrar su arte. Yo estoy feliz porque me consolida mi carrera internacional como conductor y me pone en un lugar muy importante. Será una de las apuestas televisivas más importantes que habrá este año".

Y luego destacó: "Para mí es un antes y un después hacer este programa, incluso por encima de Escuela para maridos, esto es jugar una liga internacional grande. Tengo otras propuestas para hacer a nivel internacional. Que FOX me elija para ser la cara y presentar sus máximas producciones me coloca en un lugar gigante, estoy muy agradecido".

Por último, Fantino contó: "Voy a grabar durante 17 semanas que van a coincidir con Animales Sueltos y Radio La Red, estoy muy feliz de poder compartir con Kuarzo y trabajo muy bien con ellos. Y no me puedo olvidar de la gran mano y ayuda que me dio el grupo América, Liliana Parodi, Daniel y Agustín Vila, que me permitió poder viajar a Colombia para hacer estos proyectos. Mi casa es América y nunca hubiese podido crecer afuera sin el permiso de ellos".