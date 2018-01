Federico Bal: "No es el momento, pero fantaseo mucho con tener hijos con Laura"

De temporada en Mar del Plata, donde es uno de los protagonistas de la revista Magnífica, el personaje central de la edición de este jueves de Intrusos fue Federico Bal, quien pasó por el móvil de La Feliz y habló de su romance con Laurita Fernández. Y en ese sentido, aunque sostuvo que aún es muy joven para un matrimonio, admitió que fantasea con la chance de que la conductora se convierta en la madre de sus hijos.

Embed #FedeEnIntrusos - Fede Bal, sobre el alejamiento de sus padres: "Nadie me prohíbe nada" pic.twitter.com/XTECGdur52 — América TV (@AmericaTV) 4 de enero de 2018

"Fantaseo con tener hijos con ella. Soy bastante sensible. La veo a ella y me muero, me juego mucho a eso. La realidad es que no es el momento, pero es una mujer tan hermosa y la veo tan linda con los niños", reveló Fede, quien también explicó por qué le dedicó un posteo a Laurita en Instagram que, según descubrieron algunos usuarios de esa red, era muy parecido a otro que hace dos años tuvo como destinataria a su ex, Barbie Vélez.

Embed Fede Bal y el por qué del posteo a Laurita Fernández que también le había dedicado a Barbie Vélez#FedeEnIntrusos - https://t.co/ddeFbFrFrP pic.twitter.com/qMf9TKPBw0 — América TV (@AmericaTV) 4 de enero de 2018

"No tuve que dar explicaciones, Lau entiende todo. Pero en mi defensa, lo que me queda decir es que, tal vez, soy poco creativo. Creo que hoy estoy en una relación que es la más linda de mi vida, donde encuentro algo sano, un amo muy lindo", aclaró.