Fiorella Sargenti, la periodista que denunció a Pettinato: "Me hacía comentarios desubicados sobre mi cuerpo"

Este domingo, Roberto Pettinato afirmó en una entrevista: "A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos. Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50% de los hombres se achicarían".

Estas declaraciones causaron un gran revuelo en las redes sociales y varias mujeres salieron a defenestrar al músico y conductor. Muchas de ellas contaron situaciones desagradables que vivieron con Pettinato.

Una de ellas es Fiorella Sargenti, periodista, editora de "La Cosa Cine" y columnista del ciclo radial "Basta de Todo". Estos fueron algunos de sus tuits:

Cuando el que genera las situaciones desagradables está en posición de poder y jefes/compañeros no reaccionan la solución suele ser “que no se crucen”. El miedo a perder oportunidades lleva al silencio. Laburaste mucho para llegar y ahora quizás lo perdés por un asqueroso. No.

¿Por qué creés que se mete en este tema, con los antecedentes que tiene?





¿Por qué creés que se mete en este tema, con los antecedentes que tiene?

No sé bien qué lleva a estos tipos a tirar declaraciones así y después tratar de rectificar, cuando saben qué es lo que hicieron y cómo se comportan. Hay algo interesante para hablar con psicólogos ahí, un mecanismo que desconozco. Muchos hoy se la juegan de transgresores y otros de "digo lo que nadie quiere decir", pero en general no hacen más que justificar actitudes reprochables. Para todos nosotros es difícil reconstruirse y aprender, entender que muchas cosas que hacíamos están y estaban mal.

¿Cómo interpretás esta ola de denuncias a famosos?

En todos los ámbitos siempre hubo denuncias de acoso, "conducta inapropiada" (como usan mucho en EEUU), sólo que el status quo se encargaba de tapar todo y quedaban muy solas. Es necesario este momento de salir al frente y ver realidades para que el cambio sea de fondo y ya nadie tenga que callar nada, que nadie sea incomodado en su laburo de esa manera. Los medios son muy propicios para el silencio porque todo depende de "estrellas", y eso suele traer impunidad, miedo a perder oportunidades, etc.





¿Por qué falta tanta información sobre feminismo en los medios y se incurre siempre en los mismos errores de concepto?

Es complicado y duele pensar que vinimos actuando mal, creo que eso lleva a mucha desinformación. Falta gente preparada en el tema que pueda explicar bien conceptos básicos. Por suerte están invitando a chicas como Flor Freijo a Intrusos , me acuerdo que Luciana Peker habló en otro medio. Si dejamos de lado el ruido y escuchamos a los que saben, con empatía, nos pondríamos de acuerdo bastante rápido, porque lo que se busca es equidad social, política y económica, mayor libertad para que nenes y nenas mañana no se vean limitados por su género. Hay que hacer un trabajo importante y con mucha paciencia, nadie es un iluminado, nadie quiere tratar de ignorante a nadie, todos podemos aprender.









Esta visibilización mediática de la lucha feminista, ¿cuándo creés que comenzó a crecer?

Pettinato llegó a Rock&Pop como la gran esperanza del año. Desde el primer día hubo malos tratos. Me bajé de ese programa antes de que empezara, una amiga se quedó y el día del lanzamiento, no la dejó salir al aire. Meses después habían puesto a otra compañera, a quien le decía cualquier cosa al aire (no hablo de comentarios sexuales nomás, sino maltrato en general, comentarios sobre el físico, etc). No sabía que eso estaba pasando, así que cuando ella se fue de vacaciones acepté reemplazarla dos semanas, porque pensé que se pasaba rápido. Desde el primer programa me hizo comentarios desubicados sobre mi cuerpo, al aire y fuera del aire. Entraba al estudio y trataba de darte un beso en el cuello, aunque te corrieras, o tiraba la mano para la cintura. También era muy pesado con una chica que no hacía aire, aunque ella le había dejado clarísimo que no quería nada. El trato era malo en general, a los varones les decía barbaridades, pero siempre quedaba como que era su "estilo", así que por más que nos quejáramos no pasaba nada.