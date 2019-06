Carla Peterson se llevó el Martín Fierro como mejor Actriz Protagonista en Ficción Diaria, por su trabajo en la ficción “100 días para enamorarse” y al agradecer el premio no dejó de lado su postura a favor de la despenalización del aborto. “Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo”, pidió.

En línea con ello, Peterson que integra Actrices Argentinas, le agradeció al colectivo por su trabajo conjunto y una vez más dejó en clara su postura. "Tengo que levantar este pañuelo y agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que sólo a las mujeres nos pone en peligro", dijo.

Luego agregó: "A mí no me gusta hablar del aborto, pero tenemos que llegar a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo".

Peterson le agradeció además a su compañera de elenco, a quien le dedicó el premio. "Sabés que este premio es de las dos, te vi hacer magia con las escenas. Sos un sol, sabés que todos en la televisión te amamos", dijo. "No hubiese podido haber hecho lo que hice sin Nancy Dupláa. Sos mágica".

Telefe.