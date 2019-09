Floppy Tesouro: "Me cambiaron al nacer"

Una situación marcó la historia de vida de Floppy Tesouro desde su nacimiento. Luego de dar a luz, su madre quedó exhausta y minutos después recibió en sus brazos a otro bebé. Florencia, mientras tanto, era acobijada por una familia que iba rumbo a Paraguay.

"A mí me cambiaron al nacer, no es un dato menor", contó la actriz en "PH, Podemos Hablar". Ante el asombro de todos, amplió: "A mí al nacer me dieron a otra familia, te lo juro. Primero, que me iba a llamar Gonzalo Hernán, porque para mi mamá yo era varón. En esa época no había las ecografías de ahora, y yo tenía un dedito entre las piernas, y por eso pensaban que era un varón. Mi mamá pujaba y decían que venía Gonzalo Hernán", comentó.

"Nací, quedó Florencia, y mi mamá no podía creer que era una nena. Los dos querían nena y estaban chochos", detalló para darle un marco a lo que vendría después. Es que de la felicidad de haberse enterado que su bebé finalmente era una niña pasaron a una sorpresa cuando se dieron cuenta que les habían entregado a un niño, y no a su hija.

"Como mi mamá estaba muy dolorida después de 18 horas de preparto, me llevan para hacerme los pinchacitos, y mi prima volvió a la habitación con un varón. Pero como mi mamá estaba tan dolorida, hasta que no me fue a cambiar no se dieron cuenta. Es tremendo, nunca visto", explicó.

"La situación es que yo me iba a Paraguay, y esa familia decían 'mirá qué peladita'. Me estaban llevando y le dejaban un varoncito a mi mamá. A tiempo mis padres empezaron a los gritos, '¡no es Florencia, no es Florencia!' y acá estoy. Soy un calco de mi madre, así que no hay dudas", concluyó.