Flor Peña a Silvina Escudero: "Admiro el tupé que tiene ella para decir estas cosas"

Durante la última semana, Silvina Escudero disparó contra Florencia Peña al decir que "está en el jurado más por la relación con Marcelo Tinelli y comicidad que por otra cosa. Obviamente que de baile no me va a venir a hablar. Ella es una súper actriz pero bailarina no es. No se me hubiese ocurrido Flor como jurado. Creo que tiene que ver por el lazo familiar, habrá pesado desde ese lugar, siempre los lazos personales tienen mucho poder".





Por tal motivo, la actriz decidió responderle con cierta ironía a la bailarina: "A partir de lo que dijo Silvina realmente me planteé si Marcelo está en lo cierto. Yo creo que lo voy a llamar y le voy a preguntar porque yo creo que no hay nada que yo le pueda aportar al Bailando", declaró en "Los especialistas del show" (El Trece).





Luego, añadió: "Yo admiro el tupé de Silvina porque para decir estas cosas hay que tener tupé y para estar en este medio hay que tener tupé, así que yo le aplaudo el tupé".





Por otro lado, expresó: "Ponernos a hablar de que si un jurado tiene técnica o no tiene técnica, entonces casi ningún jurado de los que hubo en estos quince años, casi ninguno tuvo técnica, casi ninguno bailó profesionalmente".





Por último, dijo: "Es un show, es un reality donde el baile es una excusa para generar lo que se genera con el programa".