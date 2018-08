Florencia Peña narró la historia de una amiga de colegio católico que quiso abortar y no la dejaron: "Después la echaron"

En su alegato a favor de la legalización del aborto , la actriz reveló cuándo fue la primera vez que escuchó la palabra aborto: "Yo fui a un colegio religioso desde preescolar y tenía una amiga que estaba en otro curso que quedó embarazada y no lo quería tener". Entonces, Flor recordó cuál fue la actitud de la institución educativa frente a esta situación: "La escuela no solamente la obligó a tener a su hijo por una cuestión ideológica, obvio. La Iglesia Católica está en contra de los anticonceptivos y del aborto, entonces no quieren que te cuides pero tampoco dejan que decidas sobre tu cuerpo y tu vida. Ella siguió adelante con su embarazo y ellos además la echaron de la escuela, porque no podía haber una chica embarazada en la escuela porque se suponía que había tenido relaciones afuera del matrimonio".