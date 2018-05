Florencia Peña y la fantasía de hacer un trio: "Tengo la idea de incluir a alguien a nuestra intimidad"

Florencia Peña es una de las mujeres más deseadas por los argentinos en el país. Sin embargo, para la desgracia de muchos la actriz está comprometida y planea casarse con su actual pareja, Ramiro Ponce de León, a fin de año y se animó a revelar detalles sobre la relación íntima entre ambos.





"Me caso y no creo en la monogamia", dijo la artista durante una producción con la revista Gente y agregó: ""Estoy convencida de que la monogamia no ayuda a que las personas se elijan de un modo libre, auténtico. La cultura nos impone acatarla, lo que implica reprimir cualquier otro sentimiento o necesidad".





Sin embargo, Peña considera que la posibilidad de incluir a un tercero dentro de una relación de pareja estable "abriría un análisis interesante de lo que pasa" entre dos personas, antes de que una cometa una infidelidad.





"La prohibición nunca conduce a un buen lugar. La monogamia no debería ser un acuerdo social sino interno, de cada pareja. Tal vez un "sentate, mirá, me pasa esto y es sólo sexual, nada tiene que ver con nuestro amor", abriría un análisis interesante de lo que pasa, se evitaría tanto dolor bilateral de la traición. Quienes fuimos infieles sabemos cuánto se padece", explicó.

A pesar de su pensamiento, la actriz aseguró que aún no concretaron sumar a un integrante durante una relación sexual y afirmó que con el tiempo aprendió a "dominar" sus "celos".





"Todavía es un ejercicio en mi cabeza... Sé que en algún momento el poliamor, la pareja abierta o lo que fuese, será una opción para nosotros. Aunque yo estoy más cerca de la idea de incluir a alguien a nuestra intimidad. Porque soy demasiado controladora y tengo que ver todo. Vamos de a poco, que recién aprendí a dominar mis celos, eh", manifestó.