Fuerte debate por la despenalización del aborto en lo de Mirtha

Este miércoles, el Congreso discutirá en la Cámara Baja el proyecto de ley para despenalizar el aborto. Frente a este escenario, el debate se instaló una vez más en el programa de Mirtha Legrand.





Ángela Torres, Analía Franchin, Jorgelina Aruzzi y Marcela Morello se enfrentaron en un cruce de opiniones. Con la aclaración de la conductora de su postura, y una fuerte referencia a un dirigente peronista, las invitadas al ciclo explicaron su parecer sobre la norma que será tratada en la cámara baja.





El cruce comenzó cuando la diva le preguntó a Morelo sobre la adopción de sus tres hijos. "Dentro de diez días tenemos la última reunión, estamos en la guardia pre-adoptiva. Hablamos permanentemente de su madre, de su abuela, están presentes. Yo sé que soy la mamá de tres niños que parió la otra mamá. Por eso me cuesta ponerme el pañuelo verde".

"Yo estoy con las mujeres que optan por tener sus hijos", advirtió Aruzzi, aunque aclaró que la Ley sobre la legalización del aborto "tienen que salir, las mujeres que no tienen la opción de no ser madres y tengan salud. Mueren muchas mujeres. Madres, trabajadoras, niñas violadas, tiene que salir esta ley. Tiene que haber mucha educación sexual".





Por su parte, Franchin indicó: "Por actrices cool la gente está a favor. Cuando dicen esto sucede el aborto clandestino, hay un montón de cosas que suceden y por eso no hay que despenalizara. Me cuesta mucho estar a favor y en contra". "No creo que sea cool, estamos unidas y luchando", la interrumpió Torres. "Me hubiese encantado tener esta fortaleza, la hayan haciendo educación sexual", afirmó la periodista. "Es la misma campaña", acotó la protagonista de "Simona".





"Cuando escucho a una famosa diciendo que conoció a un montón de amigas a abortar, como si fueran a la peluquería, me choca mucho", agregó Analía. Ángela sostuvo en forma inmediata que le parecía "una tontería su comentario y no había nada de cool".

"Yo no abortaría, pero tiene que estar la opción. La que no quiere abortar, no aborta. Pero una mujer que no quiere tenerlo tiene que acudir a lugares terribles. La creencia no puede estar por encima de la ley, es una cuestión e salud", aseguró Aruzzi y añadió: "Hay que abrir la cabeza, Mirtha. Tenemos que escuchar los derechos del paciente".

