Moria Casán y Romina Manguel protagonizaron un tenso cruce por la denuncia de acoso que hizo la periodista en el programa "Animales Sueltos", poco después que Thelma Fardín acusara a Juan Darthés por violación.

Anoche, en el programa "Debo decir", que conduce el rosarino Luis Novaresio por América, Manguel se negó a volver a hablar del tema y recibió un fuerte cuestionamiento de la conductora de "Incorrectas".

"Yo, ese tema, basta. La pasé tan mal contando lo que conté, no medí las consecuencias. Y si me volviese a pasar, y sé que está mal mi mensaje, yo no sé si lo volvería a contar", dijo Manguel, ante la consulta de Novaresio.

"Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias", continuó.

En ese momento, Moria disparó: "Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido".

"Uh, bue, a ver. Cuando hablamos del maltrato a las mujeres o del machismo de las mujeres, me estoy refiriendo justamente a casos como este. Vos estás contando una situación muy violenta, incómoda para cualquier mujer…", respondió Manguel y el clima se tensó.

"Es tan grave lo que estás haciendo, Moria, que no tenés idea de lo que estás haciendo. Te voy a contar lo que pasó, tal vez te interesa, además de revictimizar a la víctima", le respondió a Moria.

Moria le replicó recordando un entredicho que habían tenido cuando Manguel criticó la entrega del Martín Fierro porque habían distinguido a la diva como mejor conductora de radio.

"Para mí sos una mujer que a mí me criticaste sin conocerme, porque yo me había ganado el Martín Fierro. Y no te estoy pasando ninguna factura…", recordó la otro vedette y ahora conductora de televisión.

Sobre la denuncia de acoso que hizo Manguel, Moria agregó: "Para mí es una guachada tuya porque este señor aclaro que ustedes eran pareja".

"¿Eramos pareja? ¡Yo estaba casada! Recién me separé ahora", le respondió Manguel.

"¡Entonces lo estabas engañando a tu marido! Yo no te conozco a vos, si no era por lo de (Alejandro) Fantino y porque te animaste a nombrarme diciendo que no estabas de acuerdo con el Martín Fierro…", remató Moria.