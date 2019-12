Fuertes confesiones de Sabrina Rojas sobre la vida en pareja

Sabrina Rojas y Luciano Castro disfrutan de la calma después de la tormenta. Es que la filtración de varias imágenes íntimas del galán pusieron al borde del colpasop a la pareja. Hoy, la realiad muestra a una pareja que parece haber encontrado equilibrio para continuar viviendo sin mayores sobresaltos.

En una charla con el programa radial que conduce Catalina Dluigi, Sabrina -quien disfruta su estadía en Mar del Plata, donde ambos son parte de la obra Desnudos- Sabrina habló de cómo se manejan la fama y otros aspectos de la pareja.

"Con Luciano tuvimos una relación de 10 años con bajo perfil. Y no un bajo perfil porque no nos ha pasado nada. Nos ha pasado de todo pero, dentro de todo, pudimos lograr que siempre quede en casa. Y esto de las redes sociales y la exposición extra que empezamos a tener y que no estábamos acostumbrados, se nos fue de la mano. ¿Qué vamos a hacer?", analizó al recordar el escándalo que vivieron meses atrás.

"El reconocimiento no nos afecta para nada porque somos personas con los egos muy bien colocados".

"A veces decís ‘uy, qué fiaca’ porque no me puedo ocupar de lo que pasa adentro de mi casa porque tengo que estar explicando cosas, pero no me desestabiliza para nada a mí", agregó.

Cuando fue consultada sobre si el reconocimiento de la gente alteraba la cotidianeidad de la pareja, Sabrina expresó: "No nos afecta para nada porque somos personas con los egos muy bien colocados. Supongo que eso le podría pasar a una pareja conocida que tiene los egos enormes y que piensen que uno gana más que el otro o que es más querido".

"Nosotros somos dos personas totalmente cotidianas que la única diferencia es que somos conocidos. Pero yo sé el lugar que Luciano ocupa y yo soy una mina que está agradecida de todo lo que hice, y si puedo seguir trabajando, mejor; pero no tengo una ambición de que si me corro de esto, me muero. No me muero por estar. Soy consciente de que cuando arman un elenco mi nombre no está, tampoco soy una chica que hace lobby y va de evento en evento. No lo necesito, soy feliz así. Mi marido es la estrella de la familia y me encanta el lugar que tiene porque sé el recorrido que hizo y es muy querido por la gente", cerró con toda sinceridad.