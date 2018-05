Gabriel Rolón contó detalles de cómo es Nicole Neumann como paciente

Gabriel Rolón analizó a Nicole Neumann cuando se encontraba en plena crisis matrimonial con Fabián "Poroto" Cubero. analizó acuando se encontraba en plena crisis matrimonial con





"Hice terapia toda mi vida, pero cuando empecé a gestar la decisión, leí el libro Encuentros: el lado B del amor, de Gabriel Rolón. Y enseguida dije: '¡Quiero hacer terapia con él!'. Necesitaba la mirada masculina sobre 'por qué esto' y 'por qué aquello'. Nos vimos durante un poco más de un año", relató la modelo en la revista Gente.





Al tanto de la declaración de Neumann, el famoso psicoanalista describió a la rubia como paciente en declaraciones a revista Pronto.

"Nicole se atiende conmigo. Pero como le cambiaron el horario del programa, estamos tratando de congeniar para vernos. Es una chica que ha trabajado bien y mucho en terapia. Es una madre increíble, muy responsable de sus hijas y que labura mucho", comentó el también escritor.

Y sentenció: "Es una muy buena persona. Yo solo trabajo con buena gente y cuando un paciente no me gusta, le digo que el caso no es para mí. Me comprometo mucho con las sesiones y me gusta sentir que estoy ayudando a una buena persona".