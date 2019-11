Gastón Pauls recibe críticas por su joven novia y ella lo defiende copy

Camila Canicoba Jaimes es la joven novia del actor Gastón Pauls, quien mantuvo el bajo perfil hasta que la indignación la empujó a salir a cruzar a todos aquellos que en las redes estaban cuestionando con marcada crueldad al artista por la diferencia de edad entre ellos.

Pauls tiene 47 años y Camila 18, y esa distancia generacional es la que desató un aluvión de críticas hacia el actor, lo que desató la ira de su novia y expuso fuertes respuestas en Twitter.

El punto de partida fue cuando Gastón Pauls concurrió al Festival de Cine de Mar del Plata de la mano de Camila, y allí todos empezaron a preguntar y hablar sobre la nueva relación del actor, pero la mayoría de los comentarios giraron en torno a los 29 años que él le lleva a ella.

Mientras la tolerancia de ambos fue puesta a prueba en las muchas notas hechas al respecto, en las redes sociales se leyeron las peores críticas. Incluso transgrediendo límites y adjudicándole una conducta delictiva al actor.

Hasta que Camila decidió romper el silencio para compartir la nota que la periodista Paula Giménez le hizo a la filósofa Tamara Tenembaum, en la que se abordó la polémica sobre el noviazgo.

"Soy la novia de Gastón Pauls. Lo escribo de esta forma porque creo que así funciona para que aparezca junto a todos los otros tweets. Quería mantenerme al margen de toda esta locura, pero esto es lo más inteligente que leí en esta ultima semana y no queria dejarlo pasar. Gracias", expuso antes de replicar esa nota.

En un fragmento de la entrevista aludida por Camila Canicoba Jaimes, la filósofa Tenembaum asegura: "Un buen ejercicio a realizar para intentar leer si algúna situación es igualitaria o no, es preguntarse qué pasaría si el varón fuera una mujer. En este caso, si ella en vez de 18 tuviera 47 y él 18, ¿se juzgaría igual? ¿Sería lo mismo? No. El género marca y delimita de forma casi trágica cómo seremos juzgados por el entorno. Supongo que si fuera al revés, no seria un problema. Seguramente los varones dirían que es ella es una vieja ridicula. La verdad es que estoy en contra de decir que una mujer de 50 que sale con uno de 20 es una vieja ridicula y también si sucede de forma inversa".

"Veo a mucha gente cuestionando las decisiones de otras personas. Imagínate si cuestionáramos a cada mujer que tiene un hijo, imagínate si le preguntáramos a cada una si lo hace porque tiene ganas o porque está 'predeterminada'. Eso es violento. ¿Y si salimos a cuestionar a cada mujer que sale con un tipo que gana más que ella? Me parece que es hacer algo que no está bueno", sostuvo en otra parte de la entrevista.