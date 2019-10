Gastón Pauls se acercó a Dios, dejó las adicciones y lo cuenta en charlas multitudinarias

Gastón Pauls reveló que pudo dejar atrás las adicciones a las drogas tras acercarse a Dios e incluso capitalizar esa energía para ayudar a otros. Ahora brinda charlas para contar su experiencia y escuchar la de otros.

Pauls contó que a él lo ayudó personalmente el reconocido predicador Luis Palau, a quien conoció en Portland y a quien representó en una película.

"Es el pastor latino más influyente del mundo. El encuentro fue muy bueno. Tuve 10 encuentros con él, todos muy lindos", reconoció en una entrevista con la revista Pronto el protagonista de recordados éxitos televisivos.

Si bien el artista aclaró que no se convirtió en evangelista, sí reconoció que estos encuentros potenciaron su relación con la religión, algo que, según él, "ya venía dándose".

"Tengo una relación con Dios hace ya 12 años, pero no voy a ninguna iglesia en particular. Prefiero que mi relación con Dios se afiance día a día sin ir a una iglesia. Es el camino que elegí y, como a mí me hizo bien, mi objetivo es compartir con otros eso que a mí me hizo tan bien, pero no dentro de una estructura eclesiástica", se explayó el artista, para luego referirse a las charlas que brinda.

"Cuento mi historia en primera persona y también escucho las historias de la gente. Entendí que 'dicción' es 'decir' y 'adicción' es 'no decir'. Hay que empezar a hablar. Vengo de un medio en el que se tapaba y se tapa todo. Todos sabemos la cantidad de excesos que existen y yo ya no puedo ni quiero ser parte de eso. Necesito seguir potenciando mi recuperación y eso lo hago compartiendo mi historia y escuchando las del resto", se sinceró el actor, quien ya fue escuchado por más de 60 mil personas en nuestro país.

"En Colombia un día me paré en un escenario y hablé para 200 mil personas. Fue una locura y en España hablé para otras 50 mil. Cuando me bajo del escenario después de esas charlas, me siento muy bien porque entiendo que sigo el camino que quería elegir", concluyó.