Gastón Soffritti: "Estamos separados pero tenemos la mejor, nos queremos mucho"

En noviembre del año pasado, Gastón Soffritti comenzó un romance con la modelo Agustina Agazzani que llegó su fin por estos días.



Este medio pudo confirmar la ruptura con una de las protagonistas, la propia Agazzani afirmó hoy en charla con este medio: "Sí, estamos separados, pero está todo bien, seguimos viviendo juntos".



"No es el momento de estar juntos, nada más. No sé qué te dijo él, no quiero interferir con lo que haya dicho. No hubo terceros en discordia, nos amamos profundamente pero no es el momento de estar juntos", subrayó Agustina, aún angustiada por la situación.



Nunca creí que iba a bailar tanto en mi vida







PrimiciasYa.com fue en busca incesante de la palabra de Gastón Soffritti, quien explicó: "No son días tan sencillos, no tengo mucho para decir. Estamos separados pero tenemos la mejor, nos queremos mucho. Es eso, no hay nada raro".







puntualizó la morocha. (Ver nota)